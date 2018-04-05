الابتزاز نهايته سوداء.. فتاة تتخذ إجراءا ضد شاب ليواجه مصيره بالرياض
وقع وافد يمني في قبضة الأجهزة الأمنية في منطقة الرياض، بعد أن ابتز مواطنة بمحافظة جدة وطلب منها مبالغ مالية.
وتفصيلاً، ضبطت الأجهزة الأمنية بمدينة الرياض، وافداً يمنياً بعد ابتزازه فتاة سعودية حاول الحصول منها على مبالغ مالية وبالفعل حوَّلت له بعضها، وذلك مقابل ألا ينشر صور لها كان قد حصل عليها.
وأقدمت الفتاة، على تقديم بلاغاً إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجدة، مبينة لهم جميع الأدلة، الأمر الذي جعل الهيئة تتحرك وتنسق مع الجهات المعنية بالمدينة، حتى تم القبض على الشاب ومن ثم سيتم عرضه على النيابة العامة لاحقاً.
شمس[ عدد التعليقات: 136 ] نشر منذ 2 ساعتين
ذكيه وجادعه هاي البنت
ماجد[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 2 ساعتين
يستاهل
همس[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله ياخد مثل هذا الرجال
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 302 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما فيه نار بدون دخان
الخرفان لا تركض الا ع الشاة العوجا
هذه نهاية التعارف الغير سوي
نهاية بعض البنات هداهن الله
يجلس هذا الذئب البشري
كابوس جاثم ع حياتها يبتزها سنين
وهي تسدد له فواتير مبالغ مالية
خشية العار والفضيحة
حتى ان ضاقة بها الحياة اتصلت ع رقم
الابتزاز برجال الهيئة وفقهم الله لطاعته
هو لوكان حر ابن حر والله غلطة شيطان هي وقفت
امسحها من حياتي لكن الخسيس يظل نذل وخسيس
البعيد عنكن جميعا
إن المعاكس ذئب يغري الفتاة بحيلة
يقول هيا تعالي إلى الحياة الجميلة
قالت: أخاف العار والاغراق في درب الرذيلة
والأهل والخلان والجيران بل كل القبيلة
قال الخبيث بمكر لا تقلقي يا كحيلة
إنا إذا التقينا أمامنا ألف حيلة
متى يجيء خطيب في ذي الحياة المليلة
لكل بنت صديق وللخليل خليله
يذيقها الكأس حلوا ليسعدا كل ليلة
للسوق والهاتف والملهى حكايات جميلة
إنما التشديد والتعقيد أغلال ثقيلة
ألا ترين فلانة؟ ألا ترين الزميلة؟
وإن أردت سبيلا فالعرس خير وسيلة
وانقادت الشاة للذئب على نفس ذليلة
فيما لفحش اتته ويا فعال وبيلة
حتى إذا الوغد أروى من الفتاة غليله
قال اللئيم وداعا ففي البنات بديلة
قالت ألما وقعنا؟ أين الوعود الطويلة؟
قال الخبيث وقد كشر عن مكر وحيلة
كيف الوثوق بغر؟ وكيف أرضى سبيله؟
من خانت العرض يوما عهودها مستحيلة
بكت عذابا وقهرا على المخازي الوبيلة
عار ونار وخزي كذا حياة ذليلة
من طاوع الذئب يوما أورده الموت غيلة