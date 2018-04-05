الابتزاز نهايته سوداء.. فتاة تتخذ إجراءا ضد شاب ليواجه مصيره بالرياض

عادل الحربي(صدى):

وقع وافد يمني في قبضة الأجهزة الأمنية في منطقة الرياض، بعد أن ابتز مواطنة بمحافظة جدة وطلب منها مبالغ مالية.

وتفصيلاً، ضبطت الأجهزة الأمنية بمدينة الرياض، وافداً يمنياً بعد ابتزازه فتاة سعودية حاول الحصول منها على مبالغ مالية وبالفعل حوَّلت له بعضها، وذلك مقابل ألا ينشر صور لها كان قد حصل عليها.

وأقدمت الفتاة، على تقديم بلاغاً إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجدة، مبينة لهم جميع الأدلة، الأمر الذي جعل الهيئة تتحرك وتنسق مع الجهات المعنية بالمدينة، حتى تم القبض على الشاب ومن ثم سيتم عرضه على النيابة العامة لاحقاً.