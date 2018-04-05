” الصحة ” تشارك في المؤتمر الدولي الخامس للإعاقة والتأهيل

أحمد الخبراني(صدى):

شاركت ” الصحة ” في المؤتمر الدولي الخامس للإعاقة والتأهيل، والذي عقد هذا الأسبوع في الرياض تحت شعار ” رؤية وآفاق نجاح “.

وجاءت مشاركة ” الصحة ” عبر ورقة العمل تضمنت عرضاً مرئياً عن خدمات ذوي الإعاقة بوزارة الصحة خلال حلقة النقاش الخاصة بالوصول الشامل، والتي تعد واحدة من أهم المحاور الأربعة الرئيسة التي تم طرحها، والتي تركزت على الأبحاث الطبية، وأبحاث التوحد ومتلازمة داون، ومحور التأهيل، وصعوبات التعلم، إضافة إلى المحاور الاجتماعية والنفسية، وتدريب وتأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، والتشريعات وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، علاوة على المحور التثقيفي والإعلامي.

وقد تناولت ورقة العمل الخدمات العلاجية لمستشفيات الرعاية المديدة والرعاية النفسية، والتأهيل الطبي، والمستشفيات العامة والمتخصصة، ومراكز واقسام التأهيل الطبي، والخدمات اللوجستية والتي شملت 20لجنة لتنسيق خدمات ذوي الإعاقة تخفيض الاركاب، والتسهيلات المرورية بالمناطق والمحافظات والتي وصل عددها الى (5382)، ومبادرة تهيئة المرافق الصحية لتصبح صديقة لذوي الإعاقة، حيث تم تهيئة عدد 25 مستشفى لتصبح صديقة لذوي الاعاقة بشكل كلي أو جزئي خلال عام 2017 والمستهدف 24 مستشفى في العام 2018، كما تم إعتماد المعايير التصميمية المطابقة لبرنامج الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مخططات المنشآت الصحية الجديدة، ومبادرة مكاتب مساندة وهي المكاتب التي تقدم الخدمات اللوجستية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن ومرضى الرعاية المنزلية.

يذكر أن عدد مراكز التأهيل التابعة لـ ” الصحة ” بلغ ١١ مركزاً، وعدد مستشفيات التأهيل ٢ مستشفيين.