بالفيديو..مؤذن يدعو المصلين للصلاة في المنازل بسبب الأمطار بالقصيم

سالم المطيري(صدى):

تزامنا مع هطول الأمطار التي شهدتها منطقة القصيم ،أمس الأربعاء، دعا مؤذن بأحد مساجد بريدة المصلين إلى الصلاة في المنازل.

وكانت أمطارا غزيرة شهدتها مدينة بريدة لحظة قيام المؤذن برفع آذان صلاة المغرب، فنصح المصلين بأداء الصلاة في منازلهم وعدم الخروج.

يذكر أن قوات الدفاع المدني بالقصيم كانت قد حذرت من عبور الأودية عند جريانها تزامنا مع ما تشهده المنطقة من أمطار غزيرة ، ودعت الجميع إلى توخي الحيطة وأتباع السبل الآمنة عند هطول الأمطار ، محذرة من خطورة مجاورة مناطق تجمعات المياه لتفادي حالات الغرق.