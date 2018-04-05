بالفيديو..مؤذن يدعو المصلين للصلاة في المنازل بسبب الأمطار بالقصيم
تزامنا مع هطول الأمطار التي شهدتها منطقة القصيم ،أمس الأربعاء، دعا مؤذن بأحد مساجد بريدة المصلين إلى الصلاة في المنازل.
وكانت أمطارا غزيرة شهدتها مدينة بريدة لحظة قيام المؤذن برفع آذان صلاة المغرب، فنصح المصلين بأداء الصلاة في منازلهم وعدم الخروج.
يذكر أن قوات الدفاع المدني بالقصيم كانت قد حذرت من عبور الأودية عند جريانها تزامنا مع ما تشهده المنطقة من أمطار غزيرة ، ودعت الجميع إلى توخي الحيطة وأتباع السبل الآمنة عند هطول الأمطار ، محذرة من خطورة مجاورة مناطق تجمعات المياه لتفادي حالات الغرق.
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 295 ] نشر منذ 2 ساعتين
جزاهـ الله خيراً
ربما هنالك تعميم من الاوقاف
نظام استند ع وان خاف الشخص ع نفسه او اهله
من العلماء من اجاز ان يصلي في بيته والله اعلم
في الصحيحين واللفظ لمسلم عن ابن عمر: أنه نادى بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر فقال في آخر ندائه: ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في الرحال ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول: ألا صلوا في رحالكم