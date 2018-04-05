بالفيديو.. استهبال سائق ” اف جي ” وشاحنة على طريق سريع

محمد السعران(صدى):

أظهر مقطع فيديو استهار بين قائد مركبة من نوع ” اف جي ” وشاحنة صغيرة على طريق سريع ،مما أدى إلى اعتراض قائد المركبة للشاحنة بطريقة أخرجته عن مسار الطريق.

ويعد استهار السائقين مخالفة مرورية صريحة تسوجب العقاب لاسيما وأنهما عرضا سالكي الطريق للخطر.