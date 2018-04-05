بالفيديو.. استهبال سائق ” اف جي ” وشاحنة على طريق سريع
أظهر مقطع فيديو استهار بين قائد مركبة من نوع ” اف جي ” وشاحنة صغيرة على طريق سريع ،مما أدى إلى اعتراض قائد المركبة للشاحنة بطريقة أخرجته عن مسار الطريق.
ويعد استهار السائقين مخالفة مرورية صريحة تسوجب العقاب لاسيما وأنهما عرضا سالكي الطريق للخطر.
طلال[ عدد التعليقات: 129 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبي الله ونعم الوكيل
هزيم[ عدد التعليقات: 207 ] نشر منذ 1 ساعة
همج وهمجيه.
وياكثرهم في الرياض.
ابي اعرف المرور والمرور السري على كثرهم ليه مانشوفهم الا في التفتيش ، وبعدين مافيه كميرات في الشوارع ترصد الهمج امثال اللي في الفيديو.؟؟؟؟؟؟
وخاصه راعي الاف جي اخر شي عكس الخط ، وعرض حياة الناس للخطر، ولا هو في ستين الف داهيه، وما على مثله واشكاله حسوفه.
الحربي[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 1 ساعة
كان سويت جميل يارعي المقطع وصورت اللوحات