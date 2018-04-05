إنجازات نوعية في صحة حائل خلال 2017

أحمد الخبراني(صدى):

قالت الصحة في حائل أنه تم خلال العام المنصرم 2017م إفتتاح عدد (3) مراكز صحية (الكهيفية – أم ساروت – اسبطر)، كما تم افتتاح طوارئ تعمل على مدار 16ساعة في كل من مركز صحي (الأجفر – الوسيطاء – البادية – السمراء – الروضة – القاعد)، بالإضافة إلى إفتتاح عيادات تغذية علاجية بالمراكز الصحية التالية (قفار – الجامعيين – الخماشية – العزيزية).

وأشارت أنه تم خلال نفس الفترة بدء العمل في (73) عيادة إرشادية شاملة (مبادرة الرعاية النفسية الأولية) بالمراكز الصحية، وإعتماد مركز الدراسات العليا لطب الأسرة بمركز صحي قفار، والمتوقع افتتاح مركزين تدريبين (شراف – الوسيطاء) خلال الفترة المقبلة.

كما تجدر الإشارة أن (10) مراكز صحية إجتازت برنامج اعتماد المنشآت الصحية

( سباهي ) وهي (المنتزه الشرقي – شراف – الوسيطاء – أجا – لبدة – الجامعيين – الودي – قفار – الحفير – الشنان)، كما تم تفعيل 7 عيادات لمكافحة التدخين، وتنفيذ مبادرة تعزيز منهج طب الأسرة في 10 مراكز صحية وهي ( المنتزه الشرقي – شراف – الوسيطاء – أجا – لبدة – الجامعيين – الودي – قفار – الحفير – الشنان).

من جانب آخر أعلنت الصحة عن زيادة عدد مراكز القلب بنسبة 46 % خلال العام 2017 م ليصبح إجمالي عددها 19 مركز للقلب بدلاً من 13 مركز ، وأبانت أنه بحمد الله فقد أسهم ذلك في خفض عدد حالات التحويل إلى مراكز القلب المتخصصة في المدن الكبرى وساهم أيضاً في تخفيف تكاليف الإنتقال والسفر للمستفيدين من خدمات هذه المراكز ، جاء ذلك في تقرير حديث أصدرته الصحة عن إنجازاتها لعام 2017 م موضحةً أن هذا الإنجاز تحقق من خلال إنشاء البنى التحتية المناسبة وتجهيز مراكز القلب وإستقطاب الأطباء المميزين والأطباء الزائرين في هذه المراكز .

كما أعلنت الصحة في نفس التقرير عن إضافة 89 عيادة أسنان جديدة خلال العام 2017 ليصبح إجمالي عدد عيادات الأسنان 3081 عيادة بدلاً من 2992 عيادة ، مشيرةً إلى أن ذلك ساهم بفضل الله في تحسين جودة الخدمة الصحية وتسهيل إمكانية الوصول لخدمات طب الأسنان من خلال توفير عيادات أسنان إضافية بالمراكز الصحية والمستشفيات .