انتقادات لاذعة بالشورى لهيئة تنمية الصادرات

عادل الحربي (صدى):

انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس الأربعاء، هيئة تنمية الصادرات السعودية، خلال مناقشة تقريرها للعام المالي 37/‏1438 هـ.

وأكدت عضو الشورى فوزية أبا الخيل أن الهيئة لديها عدة أهداف، على رأسها رفع قيمة العائدات غير النفطية إلى نسبة 78% ما يقارب مليار ريال وكذلك تقليص مدة التصدير من 15 يوما إلى 7 أيام، ولكن لا يوجد أي طرق توضح تحقيق هذه.

وأشار الأعضاء إلى أن 53% من صادرات المملكة عبارة عن منتجات بتروكيماويات، وهذه الجهات مثل الشركات الكبيرة لديها من القدرات ما يمكنها من تسويق منتجاتها، لافتين إلى أن تقرير الهيئة لم يتناول أي حديث عن تشجيع منتجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ولفتوا إلى أن الهيكل التنظيمي للهيئة غير واضح وكذلك خطوط السلطة والمسؤولية، وأن الهيئة لديها 49 وظيفة والمشغول منها 45 وظيفة في الوقت الذي يوجد لدى الهيئة 32 وحدة تنظيمية كيف يمكن تقييمها ويجب إعادة النظر فيها، لافتا إلى أن الهيئة يغيب عنها النشاط القانوني.