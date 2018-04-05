الإمارات تشكو قطر في مجلس الأمن

طلال الضوي(صدى):

شكت دولة الإمارات إلى مجلس الأمن بخصوص اقتراب طائرتين مقاتلتين قطريتين من طائرة إماراتية وذلك أثناء تحليقها في أحد المسارات الجوية المتفق عليها دوليًا ضمن المنطقة الخاضعة لسيطرة مملكة البحرين.

ووجهت البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، رسالة إلى مجلس الأمن ، قالت فيها : ” إنه من المؤسف أن تواصل قطر القيام بأعمال غير مسؤولة تهدد سلامة الرحلات الجوية المدنية التي تحمل علم الإمارات العربية المتحدة “.

وأوضحت الرسالة أن الطائرات المقاتلة اقتربت من الطائرة المدنية بصورة خطيرة ما أدى إلى انطلاق نظام الإنذار الخاص بتجنب الاصطدام، واضطر قائد الطائرة المدنية إلى زيادة ارتفاع الطائرة لتفادي أي اصطدام، مؤكدة أن قطر لم تقدم أي إشعار ملاحة مسبق إلى مراقب حركة الطيران في مملكة البحرين.

وتم إرفاق الرسالة بخرائط توضح الحادثة المذكورة التي توضح انتهاك دولة قطر للقوانين واللوائح المتعلقة بالطيران المدني.