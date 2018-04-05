انتشار قوات تنظيم الحمدين لتخويف القطريين من الاعتصامات

فهد السالم(صدى):

انتشرت قوات عسكرية قطرية ،لتحذير المواطنين في عدد من مناطق الدولة، من الاعتصامات التي يعبرون فيها عن رفضهم القاطع لاستمرار بلدهم في تمويل وممارسة الإرهاب، مشددة على الجميع الالتزام بها والتعاون مع العناصر الأمنية.

وأهابت قوة ” لخويا ” بجميع القطريين والمقيمين في مناطق الدوحة، ولحسينية، وزكريت،و رأس لفان، التعاون، والاستجابة للتعليمات الخاصة.

ومن جانبه نددت الكاتبة نورة شنار بانتشار القوات قائلة : ” قوات تنظيم الحمدين الارهابي المغتصبة للسلطة في قطر تنشر قوات عسكرية في مناطق الدولة لتخويف وارعاب المواطنين القطريين وتحذرهم من الاعتصامات التي يعبرون فيها عن رفضهم القاطع لاستمرار بلدهم في تمويل وممارسة الإرهاب،وتلزمهم بالتعاون مع عناصرها “.

كانت قوة ” لخويا ” قد أعلنت اعتزامها تنفيذ تمرين مشترك شامل ” شهاب 2018 ” مع وزارة الداخلية القطرية، وشركة قطر للبترول، ومؤسسة حمد الطبية، في خلال الفترة من 8 إلى 12 أبريل.