لحظة تعقيم مدرسة بمكة من ” الجرب ” قبيل زيارة وزير التعليم

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول ، العمال بأحد مدارس مكة لحظة قيامهم بتنظيف المدرسة قبيل زيارة وزير التعليم لها، بعد انتشار مرض الجرب بين الطلاب.

كان وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أكد ان تعليق الدراسة كليا في مكة غير وارد وأن التعليق يقتصر على المدارس التي تسجل إصابات ما بين ٥ ٪؜ الى ٦ ٪؜ من طلابها فيما أقرت مساعدات مالية للمصابين.