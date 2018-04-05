لحظة تعقيم مدرسة بمكة من ” الجرب ” قبيل زيارة وزير التعليم
أظهر مقطع فيديو متداول ، العمال بأحد مدارس مكة لحظة قيامهم بتنظيف المدرسة قبيل زيارة وزير التعليم لها، بعد انتشار مرض الجرب بين الطلاب.
كان وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أكد ان تعليق الدراسة كليا في مكة غير وارد وأن التعليق يقتصر على المدارس التي تسجل إصابات ما بين ٥ ٪ الى ٦ ٪ من طلابها فيما أقرت مساعدات مالية للمصابين.
سلطان[ عدد التعليقات: 178 ] نشر منذ 45 دقيقة
وشوله طويل العمر يمرض ويجي له جررب !! طويل العمر مو فاضي لذي الامور الله يطول في عمره ..
هزيم[ عدد التعليقات: 205 ] نشر منذ 33 دقيقة
وبااااقي المدارس ‘ ليه ماتتعقم يا مال العافيه.