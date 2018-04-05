نهيار اقتصاد تنظيم الحمدين يصل لمرتزقتهم بتركيا..وعاملين قناة الشرق يعتصمون

طلال الضوي(صدى):

على مايبدو أن الأزمات تتفاقم داخل قناة الشرق ” الإخوانية ” المدعومة من النظام القطري، وتبث من تركيا ويترأس مجلس إدارتها المصري أيمن نور.

حيث أعلن العاملين بالقناة الاعتصام داخل مقر الفضائية بإسطنبول، إلا أن أيمن نور أصدر قرارًا لأفراد الحراسة الخاصة به بمنع دخول العاملين المناهضين له لمقر القناة.

وظهر الإعلامي بالقناة محمد طلبة رضوان، المفصول مؤخرًا، في فيديو نشره حساب الردع السعودي ،كشف فيه تفاصيل الأزمة، قائلاً: ” حاولنا ندخل القناة إلا أن أيمن نور أصدر قرارًا بمنعنا، كنا داخلين القناة لأن كان في اعتصام داخل القناة من أجل تحقيق مطالب، و أيمن نور رفض تنفيذ مطالب، والبودى الجارد الخاص به منعنا من الدخول، والبعض دعانا نطلب الشرطة التركية إلا أننا حريصون على الفضائية” مشيرًا إلى أن هناك 15 موظفًا اعتصموا داخل القناة” .

وكانت مصادر مطلعة بقناة الشرق الموالية للإخوان كشفت عن أن أيمن نور رئيس مجلس إدارة القناة الهارب فى إسطنبول اتخذ خلال الأيام الماضية قرارات بفصل نحو 11 من العاملين فى القناة كانوا قد اشتركوا فى موجة الاحتجاجات المطالبة بتحسين الأوضاع المالية للعاملين بالقناة خلال الأسابيع الماضية.

وذكرت المصادر أن من بين المفصولين محمد طلبة رضوان مقدم البرنامج الصباحى، وعدد من المعدين بالقناة فى إطار عملية تصفية كبرى شملت إحالة عدد آخر من مقدمى البرامج إلى التحقيق بسبب تضامنهم مع مطالب العاملين.