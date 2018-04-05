تضارب وجهات نظر 3 جهات حكومية حول إغلاق الحمامات المغربية

حمود العنزي (صدى):

أكدت مصادر مطلعة أن هناك تضارب في وجهات النظر بين كل من : وزارة الشؤون البلدية والقروية، ولجنة المشاغل النساشئية بغرفة الرياض، وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حول قرار إغلاق الحمامات المغربية في المشاغل النسائية.

وتعود الأزمة لقرار وزارة الشؤون البلدية بإغلاق الحمامات في المشاغل النسائية وافتصار نشاطها على الخياطة ،بناء على ورود عدة شكاوى من بعض المشاغل.

ويطالب ملاك المشاغل بعودتها لصعوبة فصل التجميل عن الخياطة ،لتقوم لجنة المشاغل النسائية بغرفة الرياض بزيارة هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة شاكية من قرار الوزارة.