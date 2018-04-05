تضارب وجهات نظر 3 جهات حكومية حول إغلاق الحمامات المغربية
أكدت مصادر مطلعة أن هناك تضارب في وجهات النظر بين كل من : وزارة الشؤون البلدية والقروية، ولجنة المشاغل النساشئية بغرفة الرياض، وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حول قرار إغلاق الحمامات المغربية في المشاغل النسائية.
وتعود الأزمة لقرار وزارة الشؤون البلدية بإغلاق الحمامات في المشاغل النسائية وافتصار نشاطها على الخياطة ،بناء على ورود عدة شكاوى من بعض المشاغل.
ويطالب ملاك المشاغل بعودتها لصعوبة فصل التجميل عن الخياطة ،لتقوم لجنة المشاغل النسائية بغرفة الرياض بزيارة هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة شاكية من قرار الوزارة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28233 ] نشر منذ 2 ساعتين
إذا اتفقتوا علمونا🤣🤣🤣🤣
من عرعر[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 1 ساعة
ما ظنتي يتفقون هههههههههههههههه
سلطان[ عدد التعليقات: 178 ] نشر منذ 42 دقيقة
خلوا الناس تترزق ياجماعة الخير ..
غير كذا الصوالين والحمامات المغربية نوع من انواع المتنفسات للمواطنات هنا ..
المواطنات هنا ماعندهم الا المولات وانها تروح افراح ( ان انعزمت) غير كذا ماعندها متنفس ..