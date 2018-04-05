أم ترضع طفلها فتحولت إلى بطلة شعبية

أوتاوا(صدى):

تحولت أم شابة مدربة ” هوكي ” إلى بطلة جديدة في كندا، وذلك بعدما انتشرت صورتها بمواقع التواصل الاجتماعي، أثناء إرضاع طفلها ، خلال وجودها مع فريقها في غرفة تغيير الملابس.

ولاقت الصورة إعجابا كبيرا، حيث أن ممارسة الأم لرياضتها المفضلة لم يمنعها من أداء واجبها نحو طفلها.

ونشرت إحدى المؤسسات الداعمة للرضاعة الطبيعية صورة الأم الكندية مع طفلها معلقة : ” هكذا تكون الرعاية الذاتية والرضاعة الطبيعية ” .

وتقول الأم : ” كونك أمًّا أمر مدهش للغاية، أنا سعيدة جدًا بأنني أفعل الشيء الذي احبه ” هوكي الجليد ” وألبّي في نفس الوقت احتياجات طفلي “.