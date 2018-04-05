الاشتباه في إصابة طالبيتن بالجرب واستنفار 3 جهات لتعقيم مدارس المدينة
كشفت الشؤون الصحية وإدراة التعليم في المدينة المنورة، عن الاشتباه في إصابة طالبتين بممرض الجرب، وأوضحا أنه تم تشكيل فريق لتعقيم جميع مدارس المدينة.
وتم التعامل مع الحالتين من خلال مركز الرعاية الصحية الأولية، وشفيت إحداهما بينما تتابع الأخرى علاجها في منزل ذويها.
وأوضحت الجهتان أنه تم تنظيف وتعقيم المدرسة التي شهدت الحالتين، بشكل كامل، وتم تقديم محاضرة توعوية للطالبات للوقاية من المرض.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28233 ] نشر منذ 3 ساعات
سبحان الله
مايصير شي
الا ويتكرر في جميع المدن
ونفس المشكلة
حادث معلمات وفجأة
كل يوم حوادث معلمات
التماس كهربائي فمدرسة براعم الوطن
وخذلك التماسات كل يوم بمنطقة ومدرسة
طفل طاح فحفرة صرف صحي
وخذلك مسلسل كل اشوي طايح طفل ولا طفلة فحفرة صرف
حد يفهمني شسالفة🤔
فهد[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يشفيهم جميعا يارب
ابو طيف[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 3 ساعات
ياريت نلاقي حل سريع للأزمة هذي
فيصل[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يحمي كل للطلاب يارب