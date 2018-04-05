  • الخميس 5

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. الاشتباه في إصابة طالبيتن بالجرب واستنفار 3 جهات لتعقيم مدارس المدينة

الاشتباه في إصابة طالبيتن بالجرب واستنفار 3 جهات لتعقيم مدارس المدينة

الاشتباه في إصابة طالبيتن بالجرب واستنفار 3 جهات لتعقيم مدارس المدينة
نايف السالم(صدى):

كشفت الشؤون الصحية وإدراة التعليم في المدينة المنورة، عن الاشتباه في إصابة طالبتين بممرض الجرب، وأوضحا أنه تم تشكيل فريق لتعقيم جميع مدارس المدينة.

وتم التعامل مع الحالتين من خلال مركز الرعاية الصحية الأولية، وشفيت إحداهما بينما تتابع الأخرى علاجها في منزل ذويها.

وأوضحت الجهتان أنه تم تنظيف وتعقيم المدرسة التي شهدت الحالتين، بشكل كامل، وتم تقديم محاضرة توعوية للطالبات للوقاية من المرض.

 


الوسوم:, ,

4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 28233 ] نشر منذ 3 ساعات

سبحان الله
مايصير شي
الا ويتكرر في جميع المدن
ونفس المشكلة
حادث معلمات وفجأة
كل يوم حوادث معلمات
التماس كهربائي فمدرسة براعم الوطن
وخذلك التماسات كل يوم بمنطقة ومدرسة
طفل طاح فحفرة صرف صحي
وخذلك مسلسل كل اشوي طايح طفل ولا طفلة فحفرة صرف
حد يفهمني شسالفة🤔

[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يشفيهم جميعا يارب

[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 3 ساعات

ياريت نلاقي حل سريع للأزمة هذي

[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يحمي كل للطلاب يارب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *