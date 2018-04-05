الاشتباه في إصابة طالبيتن بالجرب واستنفار 3 جهات لتعقيم مدارس المدينة

نايف السالم(صدى):

كشفت الشؤون الصحية وإدراة التعليم في المدينة المنورة، عن الاشتباه في إصابة طالبتين بممرض الجرب، وأوضحا أنه تم تشكيل فريق لتعقيم جميع مدارس المدينة.

وتم التعامل مع الحالتين من خلال مركز الرعاية الصحية الأولية، وشفيت إحداهما بينما تتابع الأخرى علاجها في منزل ذويها.

وأوضحت الجهتان أنه تم تنظيف وتعقيم المدرسة التي شهدت الحالتين، بشكل كامل، وتم تقديم محاضرة توعوية للطالبات للوقاية من المرض.