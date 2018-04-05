بالفيديو.. لحظة دهس فيل ضخم لرجل حتى الموت
أظهر مقطع فيديو، لحظة قيام فيل هائج بقتل رجل في الهند، وسط محاولات حشد من الناس لتهدئة الفيل الضخم لكنها باءت بالفشل.
وتمكن الفيل الثائر من دهس رجل عجز عن الهرب بالسرعة الكافية، وأخذ يضرب الرجل بنابيه، قبل أن يدهسه بأقدامه العملاقة.
فيصل[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 3 ساعات
لا حول ولا قوة الا بالله
فهد[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 3 ساعات
ان لله وانا اليه راجعون
ابو طيف[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يرحمه،،، مشهد محزن
فهد[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 3 ساعات
انا لله وانا اليه راجعون
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28233 ] نشر منذ 3 ساعات
😭😭😭😭😭