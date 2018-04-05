بالفيديو.. لحظة دهس فيل ضخم لرجل حتى الموت

نيودلهي(صدى):

أظهر مقطع فيديو، لحظة قيام فيل هائج بقتل رجل في الهند، وسط محاولات حشد من الناس لتهدئة الفيل الضخم لكنها باءت بالفشل.

وتمكن الفيل الثائر من دهس رجل عجز عن الهرب بالسرعة الكافية، وأخذ يضرب الرجل بنابيه، قبل أن يدهسه بأقدامه العملاقة.