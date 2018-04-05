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بالفيديو.. لحظة دهس فيل ضخم لرجل حتى الموت

بالفيديو.. لحظة دهس فيل ضخم لرجل حتى الموت
نيودلهي(صدى):

أظهر مقطع فيديو، لحظة قيام فيل هائج بقتل رجل في الهند، وسط محاولات حشد من الناس لتهدئة الفيل الضخم لكنها باءت بالفشل.

وتمكن الفيل الثائر من دهس رجل عجز عن الهرب بالسرعة الكافية، وأخذ يضرب الرجل بنابيه، قبل أن يدهسه بأقدامه العملاقة.

 


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 3 ساعات

لا حول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 3 ساعات

ان لله وانا اليه راجعون

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يرحمه،،، مشهد محزن

[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 3 ساعات

انا لله وانا اليه راجعون

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