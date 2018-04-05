تركي آل الشيخ يوجه رسالة لعبدالله السعيد

نواف السالم(صدى):

رحب رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، بعبد الله السعيد لاعب الأهلي المصري، من خلال نشره صورة تجمعهما على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” .

وعلق تركي آل الشيخ على الصورة مرحبا بالسعيد، قائلا : ” أهلا وسهلا بك في بلدك الثاني “.

ويقترب عبد الله السعيد من الانضمام لصفوف أهلي جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.