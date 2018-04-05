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تركي آل الشيخ يوجه رسالة لعبدالله السعيد

تركي آل الشيخ يوجه رسالة لعبدالله السعيد
نواف السالم(صدى):

رحب رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، بعبد الله السعيد لاعب الأهلي المصري، من خلال نشره صورة تجمعهما على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” .

وعلق تركي آل الشيخ على الصورة مرحبا بالسعيد، قائلا : ” أهلا وسهلا بك في بلدك الثاني “.

ويقترب عبد الله السعيد من الانضمام لصفوف أهلي جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 2 ساعتين

موفق يا عبد الله أن شاء الله

[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 2 ساعتين

اهلا بنجم مصر في بيته الثاني

[ عدد التعليقات: 15689 ] نشر منذ 2 ساعتين

اهلا

[ عدد التعليقات: 646 ] نشر منذ 7 دقائق

تركي ال الشيخ…تركي ال الشيخ…خلاص يا جماعه…فكونا من هذا البني الادم.
ازعجتونا بهذا الشخص.

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