تركي آل الشيخ يوجه رسالة لعبدالله السعيد
رحب رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، بعبد الله السعيد لاعب الأهلي المصري، من خلال نشره صورة تجمعهما على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” .
وعلق تركي آل الشيخ على الصورة مرحبا بالسعيد، قائلا : ” أهلا وسهلا بك في بلدك الثاني “.
ويقترب عبد الله السعيد من الانضمام لصفوف أهلي جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
خلود[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 2 ساعتين
موفق يا عبد الله أن شاء الله
فهد[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 2 ساعتين
اهلا بنجم مصر في بيته الثاني
alfahd42[ عدد التعليقات: 15689 ] نشر منذ 2 ساعتين
اهلا
عبدالله[ عدد التعليقات: 646 ] نشر منذ 7 دقائق
تركي ال الشيخ…تركي ال الشيخ…خلاص يا جماعه…فكونا من هذا البني الادم.
ازعجتونا بهذا الشخص.