توقيع عدة اتفاقيات بين هيئة الترفيه و كبرى الشركات الترفيهية في العالم

علي العنزي(صدى):

قامت الهيئة العامة للترفيه بتوقيع عدداً من الاتفاقيات مع كبرى شركات الترفيه في العالم، أمس الأربعاء، وذلك خلال القمة التي عقدتها الهيئة في لوس أنجلوس، تحت عنوان ” مستقبل الترفيه في المملكة “.

وجاءت القمة ضمن برنامج زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ووقعت الاتفاقية الأولى بين شركة ” سيرك دو سولي ” التي تشتهر بتقديم أكبر عروض السيرك العالمية ومجموعة MBC، حيث ستقدم الشركة عرضاً غير مسبوقٍ للمرة الأولى في المملكة، خلال فعاليات اليوم الوطني التي تنظمها الهيئة.

وسيضم العرض أكثر من 150 فناناً يقدمون من خلاله واحدة من أكبر العروض الحصرية على مستوى العالم، في حين جاءت الاتفاقية الثانية لتمثل شراكة طويلة المدى مع شركة “فيلد إنترتينمنت”، والتي ستقوم بإنتاج فعاليات عالمية داخل المملكة، بما في ذلك عروض “ديزني على الجليد، ديزني لايف، ومونستر جام”، كما ستقدم الشراكة للسعوديين الموهوبين فرصة الحصول على التدريب المهني اللازم لتأهيلهم ليصبحوا روّاداً في هذه المجالات.

وجاءت الاتفاقية الثالثة مع ” ناشيونال جيوغرافيك “، والتي ستقوم من خلالها بالتعاون الهيئة العامة للترفيه وKBW Ventures ببناء مدن مختلفة بتقنية VR في مناطق المملكة، حيث سيبدأ العمل في أول موقع بالرياض بداية العام القادم 2019م.

وجاءت الاتفاقية الرابعة مع شركة IMG الرائدة في مجال الفعاليات والرياضة والإعلام والأزياء، والتي تعمل في أكثر من 30 دولة حول العالم، حيث تنص الاتفاقية على إنشاء عدد من الفعاليات المخصصة للمملكة، بالإضافة إلى إنشاء عدد من المواقع الخاصة بالفعاليات، والتي ستفتح من خلالها فرصاً وظيفية جديدة لشباب وشابات الوطن، كما وقعت شركة “لكشري” من قطاع الترفيه عقداً طويل المدى لتفعيل عروض “ذا مارفال اكسبيرينس” والتي ستبدأ الصيف القادم في كل من جدة والرياض.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه أحمد بن عقيل الخطيب أن هذه الاتفاقيات تأتي متوافقة مع أهمية قطاع الترفيه في المملكة، ووجود عدد من الفرص الاستثمارية فيه، ولا سيما في في ظل وجود السياسات الميسّرة للدخول في السوق السعودي، إلى جانب الثقة التي يوليها المستثمرون في رؤية المملكة 2030.