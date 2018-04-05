أم تقتل ابنتها بـ ” لي غاز ” وتلقي بجثتها في بحيرة

القاهرة(صدى):

أقدمت أم مصرية وزوجها على قتل ابنتهما التي لم تبلغ عامها العاشر، بسبب خطأ اقترفته، فقاما بتأديبها حتى ألقت حتفها، ليلقيا بجثتهل بعد ذلك في بحيرة.

وعثرت الشرطة على جثة الطفلة ترتدى ملابسها كاملة وبها إصابات تورم بالوجه، داخل جوال بلاستيكي ملقى على حافة بحيرة.

وأدعت الأم أن ابنتها متغيبة منذ 5 أيام، وبالتحريات لم يستدل على سابقة الإخطار بغياب المجني عليها وأن الأم وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع زوجها المسجل خطر.

وكان الزوج دائم التعدي بالضرب على المجني عليها وشقيقها، وبمواجهته هو وزوجته بالمعلومات والتحريات اعترفت الأم أنه بتاريخ سابق للواقعة،أن الطفلة قامت الطفلة بسكب صابون تنظيف الأطباق على الأكل أثناء تناولها الطعام.

ما دعا زوج والدتها لضربها بخرطوم غاز مثبت به محبس حديدى، محدثاً ما بها من إصابات، وأفاد شقيق المجنى عليها، أن أخته تناولت حبوباً مخدرة، يتاجر فيها الزوج المتهم، وعقب تناولها الحبوب شعرت بإعياء ونامت، وفى صباح اليوم التالى توفيت، فقامت الأم وزوجها بالتخلص من جثتها.