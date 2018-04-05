سيدة تشعل النيران في حبيبها انتقاما منه
أقدمت سيدة أمريكية على إحراق حبيبها السابق، وأشعلت النار بالرجل وأغلقت عليه الأبواب وتركته يحترق، وقامت بتغيير الأقفال.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمة استدرجت حبيبها السابق إلى شقتها، بعدما دعته إلى العشاء، وطلبت منه أن يصلح لها مشكلة تسرب المياه تحت المغسلة.
وبينما يقوم الضحية بإصلاح العطل قامت الجانية بسكب البنزين وأشعلت النيران فيه قائلة له : ” ستدفع الثمن “.
ولحسن حظ الضحية استطاع أن ينجو من الموت، ويعاني من الإصابة بحروق شديدة في أنحاء متفرقة من جسده.
فهد[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 5 دقائق
لا حول ولا قوة الا بالله
فيصل[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 3 دقائق
ايش هذي المرأة
نهي[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 1 دقيقة
يخرب حريشك،،، ،،،شو جريئة ودون قلب