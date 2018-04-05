سيدة تشعل النيران في حبيبها انتقاما منه

واشنطن(صدى):

أقدمت سيدة أمريكية على إحراق حبيبها السابق، وأشعلت النار بالرجل وأغلقت عليه الأبواب وتركته يحترق، وقامت بتغيير الأقفال.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة استدرجت حبيبها السابق إلى شقتها، بعدما دعته إلى العشاء، وطلبت منه أن يصلح لها مشكلة تسرب المياه تحت المغسلة.

وبينما يقوم الضحية بإصلاح العطل قامت الجانية بسكب البنزين وأشعلت النيران فيه قائلة له : ” ستدفع الثمن “.

ولحسن حظ الضحية استطاع أن ينجو من الموت، ويعاني من الإصابة بحروق شديدة في أنحاء متفرقة من جسده.