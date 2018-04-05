بالفيديو..رسالة صابر الرباعي لجمهوره بالمملكة قبل ساعات من الحفل
أعرب المطرب صابر الرباعي عن سعادته البالغة بإحياءه حفل لأول مرة بالمملكة، مؤكدا أنه يتشرف بالغناء أمام الجمهور السعودي.
ووعد الرباعي الجمهور بتقديم حفل ضخم ومميز ،متمنيا أن تتكرر حفلاته في المملكة فيما بعد.
وشارك الرباعي جمهوره على موقع ” انستقرام ” مقطع فيديو موثقا لحظة وصوله للمطار واستقباله ،قبيل ساعات من إحياء حفل غدا الجمعة، بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
نهي[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 34 دقيقة
نورت المملكة يا فنان
فهد[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 32 دقيقة
ان شاء الله يكون حفل مميز
فيصل[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 29 دقيقة
سعداء بقدومك اهلا بيك بالمملكة
الجوهرة[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 28 دقيقة
ياهلا بيك معنا