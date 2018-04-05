بالفيديو..رسالة صابر الرباعي لجمهوره بالمملكة قبل ساعات من الحفل

نورة الشهري (صدى):

أعرب المطرب صابر الرباعي عن سعادته البالغة بإحياءه حفل لأول مرة بالمملكة، مؤكدا أنه يتشرف بالغناء أمام الجمهور السعودي.

ووعد الرباعي الجمهور بتقديم حفل ضخم ومميز ،متمنيا أن تتكرر حفلاته في المملكة فيما بعد.

وشارك الرباعي جمهوره على موقع ” انستقرام ” مقطع فيديو موثقا لحظة وصوله للمطار واستقباله ،قبيل ساعات من إحياء حفل غدا الجمعة، بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.