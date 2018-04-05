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بالفيديو..رد فعل المسنات بسؤالهن عن أدوات الزينة الحالية

بالفيديو..رد فعل المسنات بسؤالهن عن أدوات الزينة الحالية
نورة الشهري (صدى):

من المتعارف عليه إقبال السيدات على أدوات التجميل، واهتمام بعضهن بالاطلاع أولا بأول على أحدث صيحات ” المكياج ” ، حيث ظهرت في الآونة الأخيرة بعض الأدوات التي لم تكن موجودة في السنين الماضية منها ” الرموش ” ، و ” الكنتور ” الذي يستخدم في نحت الوجه وغيرها.

وفي لقاء أجراه برنامج ” ترند السعودية ” ، مع المُسنات وكبار السن، وبسؤالهن عن ” الكنتور ” والرموش الاصطناعية، أكدن أنهن لم يسمعن عن هذه الأشياء من قبل.

ووصفت إحداهن الرموش الصناعية بـ ” رموش اليهوديات “، وأكدن أنهن مستغنين عن تلك الأدوات بالطرق القديمة كالكحل والحناء.


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9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 8250 ] نشر منذ 51 دقيقة

ههههه☺يهوديات مره وحده😁صادقين بعضهم يبالغون😁

[ عدد التعليقات: 15666 ] نشر منذ 48 دقيقة

ههههههه ياحليلهن

[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 47 دقيقة

كل وقت وله اشيائه

[ عدد التعليقات: 15666 ] نشر منذ 45 دقيقة

واغراضه

[ عدد التعليقات: 15666 ] نشر منذ 45 دقيقة

وادواته

[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 42 دقيقة

الرجال لايعرفون شيئا

[ عدد التعليقات: 9437 ] نشر منذ 39 دقيقة

صِحــيح يا نهى .
.
كل وقت وله اشيائه .
.
بَــــس يازِقِــــــــن ذاك ألـــوقــــــت .
.
ويا شــــين ذا ألـــوقـــت شــــيناه .

[ عدد التعليقات: 9437 ] نشر منذ 16 دقيقة

يخــوي § لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق § .
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كيــف يـنام مِــن قلبَــه مليــان بالهـواجِـس وإلهمـــــوم .
.
يـــــــنام مَـــن هـــو قلبــــــــه خالـــــــي وِمـابــــــــوه إعلــــــوم .
.
يقولـون ألنوم سـلطان بَـس مَـدري لـيه مَجانـي أليوم .

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