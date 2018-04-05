بالفيديو..رد فعل المسنات بسؤالهن عن أدوات الزينة الحالية

نورة الشهري (صدى):

من المتعارف عليه إقبال السيدات على أدوات التجميل، واهتمام بعضهن بالاطلاع أولا بأول على أحدث صيحات ” المكياج ” ، حيث ظهرت في الآونة الأخيرة بعض الأدوات التي لم تكن موجودة في السنين الماضية منها ” الرموش ” ، و ” الكنتور ” الذي يستخدم في نحت الوجه وغيرها.

وفي لقاء أجراه برنامج ” ترند السعودية ” ، مع المُسنات وكبار السن، وبسؤالهن عن ” الكنتور ” والرموش الاصطناعية، أكدن أنهن لم يسمعن عن هذه الأشياء من قبل.

ووصفت إحداهن الرموش الصناعية بـ ” رموش اليهوديات “، وأكدن أنهن مستغنين عن تلك الأدوات بالطرق القديمة كالكحل والحناء.