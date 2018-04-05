بالفيديو..رد فعل المسنات بسؤالهن عن أدوات الزينة الحالية
من المتعارف عليه إقبال السيدات على أدوات التجميل، واهتمام بعضهن بالاطلاع أولا بأول على أحدث صيحات ” المكياج ” ، حيث ظهرت في الآونة الأخيرة بعض الأدوات التي لم تكن موجودة في السنين الماضية منها ” الرموش ” ، و ” الكنتور ” الذي يستخدم في نحت الوجه وغيرها.
وفي لقاء أجراه برنامج ” ترند السعودية ” ، مع المُسنات وكبار السن، وبسؤالهن عن ” الكنتور ” والرموش الاصطناعية، أكدن أنهن لم يسمعن عن هذه الأشياء من قبل.
ووصفت إحداهن الرموش الصناعية بـ ” رموش اليهوديات “، وأكدن أنهن مستغنين عن تلك الأدوات بالطرق القديمة كالكحل والحناء.
السيدات من “جيل الطيبين”.. وش يعرفن عن أدوات زينة الجيل الحالي؟
تقرير الزميلة نرجس العوامي#ترند_السعودية pic.twitter.com/nqvxWHbc3Z
— ترند السعودية (@TrendKSATv) ٢٩ مارس، ٢٠١٨
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8250 ] نشر منذ 51 دقيقة
ههههه☺يهوديات مره وحده😁صادقين بعضهم يبالغون😁
alfahd42[ عدد التعليقات: 15666 ] نشر منذ 48 دقيقة
ههههههه ياحليلهن
نهى[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 47 دقيقة
كل وقت وله اشيائه
alfahd42[ عدد التعليقات: 15666 ] نشر منذ 45 دقيقة
واغراضه
alfahd42[ عدد التعليقات: 15666 ] نشر منذ 45 دقيقة
وادواته
فهد[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 42 دقيقة
الرجال لايعرفون شيئا
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9545 ] نشر منذ 40 دقيقة
وراكم ماتناموا؟ ههه شوفوا الساعة كم
عاد العشاق لهم وضع آخر لاسهروا
ههههه
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9437 ] نشر منذ 39 دقيقة
صِحــيح يا نهى .
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كل وقت وله اشيائه .
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بَــــس يازِقِــــــــن ذاك ألـــوقــــــت .
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ويا شــــين ذا ألـــوقـــت شــــيناه .
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9437 ] نشر منذ 16 دقيقة
يخــوي § لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق § .
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كيــف يـنام مِــن قلبَــه مليــان بالهـواجِـس وإلهمـــــوم .
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يـــــــنام مَـــن هـــو قلبــــــــه خالـــــــي وِمـابــــــــوه إعلــــــوم .
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يقولـون ألنوم سـلطان بَـس مَـدري لـيه مَجانـي أليوم .