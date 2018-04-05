رسميا..الهلال يطلب تكليف طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة الأهلي

ماجد محمد(صدى):

خاطب مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة صاحب السمو الأمير نواف بن سعد ،مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بخصوص قرار تكليف طاقم تحكيم محلي؛ لمباراة الأهلي والهلال ضمن الجولة الـ25 من الدوري السعودي، المقررة مساء السبت المقبل.

وقدم المجلس طلبًا بتكليف طاقم تحكيم أجنبي، تماشيًا مع رأي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ بأن من المناسب أن يأخذ الاتحاد السعودي برأي الناديين في وجود حكم سعودي أو أجنبي لإدارة هذه المباراة.

ويحتاج الهلال لحسم اللقب لصالحه الجولة المقبلة في حال الفوز على الأهلي، وفِي حال فاز الأهلي فيستطيع الأهلي حسم الدوري في الجولة الأخيرة لصالحة بشرط الفوز على أحد في حين أن التعادل يبقي آمال الفريقين مع أفضلية للهلال.