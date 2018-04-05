سمر المقرن تكشف سبب فتور الحياة الزوجية

علي القحطاني (صدى):

أكدت الكاتبة السعودية سمر المقرن أن المجتمع بحاجة لنشر ثقافة الحب، فهو أساس الإبداع في الحياة ولا تستقيم الحياة دون وجود هذه المشاعر الإنسانية الجميلة.

وقالت المقرن : ” كثيرة هي تعريفات الحب، لكن تعريفه عندي مُرادف لمعنى السعادة، وأشمل من التعريفات التي اختزلته ما بين أنثى وذكر، فقد يعرف الجميع معنى الحب لغةً، لكن قلما نجد من يعرف المعنى الحقيقي لهذه المشاعر الجميلة التي تبدأ بالإعجاب وتستمر ما استمر الإعجاب “.

وأضافت في مقال لها بـ ” الجزيرة ” : ” المشاعر الإنسانية في تصوري مثل تخطيط نبضات القلب تارة تكون في أعلى المستويات وتارة تكون في أدناها وبينهما مستويات كثيرة من المهم التأكيد على أنه يستحيل تثبيتها على مستوى معين لأن ذلك يعني موت الإنسان “.

وتابعت : ” أكتب لكم اليوم وصفة عن وقود الحب تجعله دائماً في توهجه وفي أعلى مستوياته ألا وهي الإعجاب، فحينما يكون الشخص معجباً بشيء أياً كان فإن حبه سيستمر معه ما دام الإعجاب، قد يعتبر -بعضهم- الشعور بالإعجاب هامشياً، أو أنه حتى تقليل من درجة المشاعر، لكنه في نظري هو الأهم والأهم، ليس فقط بين الجنسين، بل حتى في علاقة الصداقة فأكبر مثير لاستمراريتها متوهجة بالإضافة إلى الأركان الأخرى هو الإعجاب “.

واستكملت: ” قد يرى -بعضهم- أن مشاعر الحب تجفل وتقل وتصبح الحياة الزوجية رتيبة وتقليدية، هذا أيضاً يعود إلى تلاشي المثيرات التي تحفّز على الإعجاب، لذا أرى أن الإنسان الذكي هو القادر على إثارة إعجاب من حوله سواء في علاقة خاصة أو عامة، الحب ليس علاقة بين رجل وامرأة فقط، الحب أشمل وأكبر من أن نحجمّه ونوجهه “.