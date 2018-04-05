البرسا يمطر شباك روما برباعية ويقترب من نصف النهائي

ماجد محمد(صدى):

اقترب فريق برشلونة الإسباني من بلوغ الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على روما الإيطالي 4-1ً اليوم في ذهاب الدور ربع النهائي.

وحقق برشلونة فوزاً مريحاً على روما 4-1 ليخطو بدوره خطوة كبيرة نحو نصف النهائي على ملعب كامب نو.

وسجل دانييلي دي روسي بالدقيقة 38 خطأ في مرمى فريقه، واليوناني كوستاس بالدقيقة 56 خطأ في مرمى فريقه وجيرار بيكيه بالدقيقة 59 ،والاورغوياني لويس سواريز بالدقيقة 87 لبرشلونة، والبوسني ادين دزيكو بالدقيقة 80 لروما.

ويلتقي الفريقان إيابا في روما الثلاثاء المقبل.