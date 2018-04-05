فيصل بن بندر: الجامعات اصبحت اليوم من اهم الركائز التي تقوم عليها نهضة الوطن

سعيد العجل(صدى):

قال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ان الجامعات بالمملكة اصبحت اليوم من اهم الركائز والاعمده التي تقوم عليها نهضة الوطن, مشيرا الى انها مؤسسة بشكل جيد, ومشددا على اهمية دعم هذه الجامعات والوقوف معها في مسيرتها.

جاء ذلك في تصريحات لسموه عقب رعايته ” البارحة ” حفل تخرج فوج جديد من طلاب جامعة الفيصل وطالباتها في كليات إدارة الأعمال، الهندسة، والدراسات العليا والذي اقيم في قاعة الأميرة هيا بنت تركي بمقر الجامعة في الرياض، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، عضو مجلس امناء جامعة الفيصل, وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن خالد، عضو مجلس الأمناء، رئيس اللجنة التنفيذية بجامعة الفيصل.

وعبر سمو امير الرياض عن سعادته بحضورة لحفل تخريج جامعة الفيصل, وقال : ” هذه مناسبة عزيزه على الوطن ككل, وبهذه الدفعه الغالية من ابنائنا الخريجين والخريجات, وارجوا ان يوفقهم الله في مستقبلهم, ويحافظوا على هذا الوطن, ويؤدون دورهم كاملا في خدمة له, وان نجعل من توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز نبراسا لنا في العطاء والعمل, ونحذوا خذو كل من يعمل في صالح هذا الوطن.

واستهل الحفل بمسيرة اعضاء هيئة التدريس, ثم اعلنت د.هند السديري نائبة عميد شؤون الطلاب اسماء الخريجات والخريجين من طلبة كلية ادارة الاعمال وكلية الهندسة.

ثم القى د.محمد ال هيازع مدير جامعة الفيصل كلمة أكد فيها أن جامعة الفيصل تدفع ، ومن قلب هذا الوطن ، بدماءٍ جديدة الى شرايين الجسد الواحد المتحد وقد عاهدو الله ثم القيادة والوطن على ان يكون وطنهم هو كل الولاء والانتماء ونحن في إدارة الجامعة نشكرهم على كل يوم كان لهم في هذه الجامعة ومؤكدين التزامنا على ان تبقى لهم جامعتهم باباً مفتوحاً وبيت استشارة ودار خبرة لهم جميعاً في كل لحظة من مشوارهم الميداني والعملي.

وقال ” ال هيازع ” إن التحدي الحقيقي أمام طموح العزم ومرحلة الحزم الظافرة الْيَوْمَ هو تحد تعليمي قبل كل شيء لان بناء الإنسان في الامم الناهضة سابق لكل بناء من بعده. ولأن قدر جامعة الفيصل التاريخي هو ان تكون المثال والقدوة بوصفها الإسم الرائد في منظومة التعليم الجامعي، وهي بالمناسبة مؤسسة تربوية غير ربحية تحتفل هذا العام بعيدها العاشر. واليوم وبفضل الله وتوفيقه ، تحصد الجامعة مراكز تنافسية مرموقة ضمن أفضل الجامعات العالمية. فوفق تصنيف ( التايمز) لمؤشرات التعليم العالي لعام الفين وثمانية عشر ٢٠١٨، حصلت جامعة الفيصل على المركز الثاني على مستوى كل الجامعات السعودية والسابع على المستوى العربي.

ثم شاهد الحضور فلما حول الجامعة وتخصصاتها, ثم القيت كلمة الخريجين بعد ذلك ادى الخريجين القسم.

الجدير بالذكر ان جامعة الفيصل تحفل اليوم بتخريج حتفالية تخريج 205 طالبات و130 طالباً في إدارة الأعمال والهندسة و26 طالباً من كلية الأمير سلطان للإدارة بجدة، وتتواصل الاحتفالية يوم الخميس 19 رجب 1439هـ، لتخريج 153 طالبة و89 طالباً من كلية العلوم والدراسات العامة وكلية الطب.