أم تقتل رضيعها لتتهم عشيقها بقتله

اميرة خالد(صدى):

قتلت طفلها الرضيع، البالغ من العمر شهرين، واتهمت عشيقها بقتله لتنتقم منه بعدما أخبرها بأنه يريد الانفصال عنها.

وقالت مصادر إعلامية إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على ربة المنزل بعدما قتلت رضيعها ثم أبلغت السلطات بأن طفلها توفي متأثرا بهبوط حاد في الدورة الدموية داخل أحد المستشفيات إثر مشاجرة، وبفحص الجثة لم يستدل على وجود إصابات ظاهرية بها.

وقالت الأم في بلاغها إن مشاجرة نشبت بينها وبين أحد الأشخاص أمام منزلها ويعمل ميكانيكيا بسبب خلافات مادية مع والدته، فأقدم على ضرب طفلها الرضيع حتى الموت.