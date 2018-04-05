أم تقتل رضيعها لتتهم عشيقها بقتله
قتلت طفلها الرضيع، البالغ من العمر شهرين، واتهمت عشيقها بقتله لتنتقم منه بعدما أخبرها بأنه يريد الانفصال عنها.
وقالت مصادر إعلامية إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على ربة المنزل بعدما قتلت رضيعها ثم أبلغت السلطات بأن طفلها توفي متأثرا بهبوط حاد في الدورة الدموية داخل أحد المستشفيات إثر مشاجرة، وبفحص الجثة لم يستدل على وجود إصابات ظاهرية بها.
وقالت الأم في بلاغها إن مشاجرة نشبت بينها وبين أحد الأشخاص أمام منزلها ويعمل ميكانيكيا بسبب خلافات مادية مع والدته، فأقدم على ضرب طفلها الرضيع حتى الموت.
ناصر[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبي الله ونعم الوكيل
فهد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
هذي مو ام ابدا
alfahd42[ عدد التعليقات: 15653 ] نشر منذ 1 ساعة
مافيها عقل
فيصل[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 1 ساعة
ربنا ينتقم منك
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8248 ] نشر منذ 45 دقيقة
مالت عليها وعلى عشيقها☺
بنت ابوي[ عدد التعليقات: 181 ] نشر منذ 27 دقيقة
ليه طيب وش ذنب الطفل حرمته من الحياه
لاحول ولا قوه الا بالله