بالصور.. هطول الأمطار على منطقة القصيم

سالم المطيري(صدى):

هطلت مساء اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة ومحافظات عنيزة والرس والبكيرية والبدائع والمذنب والاسياح و عيون الجواء وقبة و الشماسية والخبراء ورياض الخبراء ومركز خصيبه والفواره والقواره وشري والمدرج والربيعية والعمار والبطين والفويلق والشيحية ، وعدد من المحافظات والمراكز التابعة للمنطقة .

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

وفي سياق متصل حذرت قوات الدفاع المدني بالمنطقة، من عبور الأودية عند جريانها تزامنا مع ما تشهده المنطقة من أمطار غزيرة ، ودعت الجميع إلى توخي الحيطة وأتباع السبل الآمنة عند هطول الأمطار ، محذرة من خطورة مجاورة مناطق تجمعات المياه لتفادي حالات الغرق .