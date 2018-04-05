بالصور.. هطول الأمطار على منطقة القصيم
هطلت مساء اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة ومحافظات عنيزة والرس والبكيرية والبدائع والمذنب والاسياح و عيون الجواء وقبة و الشماسية والخبراء ورياض الخبراء ومركز خصيبه والفواره والقواره وشري والمدرج والربيعية والعمار والبطين والفويلق والشيحية ، وعدد من المحافظات والمراكز التابعة للمنطقة .
جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
وفي سياق متصل حذرت قوات الدفاع المدني بالمنطقة، من عبور الأودية عند جريانها تزامنا مع ما تشهده المنطقة من أمطار غزيرة ، ودعت الجميع إلى توخي الحيطة وأتباع السبل الآمنة عند هطول الأمطار ، محذرة من خطورة مجاورة مناطق تجمعات المياه لتفادي حالات الغرق .
فيصل[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 58 دقيقة
الله ع الجمال