آل الشيخ يطالب بأخذ رأي الهلال والأهلي بشأن حكم اللقاء

طلال الغامدي(صدى):

طالب رئيس الهيئة العامة للرياضة ، تركي آل الشيخ ، بالأخذ برأي فريقي الأهلي والهلال ، فيما يتعلق بوجود تحكيم سعودي أو أجنبي لإدارة اللقاء الحاسم يوم السبت المقبل ، ضمن الجولة الـ 25 من دوري المحترفين .

وقال ” آل الشيخ ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : مباراة فريقي الأهلي والهلال حاسمة ومهمة .. من المناسب -برأيي الشخصي – أن يأخذ الاتحاد السعودي برأي الناديين في مناسبة وجود حكم سعودي أو أجنبي لإدارة هذه المباراة، وفي حال رغبة أحد الفريقين بحكم أجنبي .. فأتمنى تحقيق رغبته .