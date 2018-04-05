آل الشيخ يطالب بأخذ رأي الهلال والأهلي بشأن حكم اللقاء
طالب رئيس الهيئة العامة للرياضة ، تركي آل الشيخ ، بالأخذ برأي فريقي الأهلي والهلال ، فيما يتعلق بوجود تحكيم سعودي أو أجنبي لإدارة اللقاء الحاسم يوم السبت المقبل ، ضمن الجولة الـ 25 من دوري المحترفين .
وقال ” آل الشيخ ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : مباراة فريقي الأهلي والهلال حاسمة ومهمة .. من المناسب -برأيي الشخصي – أن يأخذ الاتحاد السعودي برأي الناديين في مناسبة وجود حكم سعودي أو أجنبي لإدارة هذه المباراة، وفي حال رغبة أحد الفريقين بحكم أجنبي .. فأتمنى تحقيق رغبته .
متابع[ عدد التعليقات: 98 ] نشر منذ 2 ساعتين
المباراة في ملعب الأهلي الذي طالب بحكم أجنبي لجميع مبارياته ولا نشوف الصربي
ربي لك الحمد[ عدد التعليقات: 430 ] نشر منذ 1 ساعة
بيض الله وجهك ابو ناصر
alfahd42[ عدد التعليقات: 15653 ] نشر منذ 1 ساعة
لزوم نعلم الشيخ بالسالفه