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آل الشيخ يطالب بأخذ رأي الهلال والأهلي بشأن حكم اللقاء

آل الشيخ يطالب بأخذ رأي الهلال والأهلي بشأن حكم اللقاء
طلال الغامدي(صدى):

طالب رئيس الهيئة العامة للرياضة ، تركي آل الشيخ ، بالأخذ برأي فريقي الأهلي والهلال ، فيما يتعلق بوجود تحكيم سعودي أو أجنبي لإدارة اللقاء الحاسم يوم السبت المقبل ، ضمن الجولة الـ 25 من دوري المحترفين .

وقال ” آل الشيخ ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : مباراة فريقي الأهلي والهلال حاسمة ومهمة .. من المناسب -برأيي الشخصي – أن يأخذ الاتحاد السعودي برأي الناديين في مناسبة وجود حكم سعودي أو أجنبي لإدارة هذه المباراة، وفي حال رغبة أحد الفريقين بحكم أجنبي .. فأتمنى تحقيق رغبته .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 98 ] نشر منذ 2 ساعتين

المباراة في ملعب الأهلي الذي طالب بحكم أجنبي لجميع مبارياته ولا نشوف الصربي

[ عدد التعليقات: 15653 ] نشر منذ 1 ساعة

لزوم نعلم الشيخ بالسالفه

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