حبس الرجل الثعبان 22 عامًا لاعتدائه على قاصرات

موسكو(صدى):

قررت محكمة روسية، الحكم على “ مختار جوسنجادجيف ” 53 عامًا، الملقب بـ ” الرجل الثعبان ” بالسجن 22 عاما، وتم نقله إلى سجن بحراسة مشددة بعد إدانته بالاعتداء الجنسي على ست قاصرات.

وقالت مصادر إعلامية إن المجند السابق في قوات الصواريخ الروسية قد اتهم في عام 2015، بالاعتداء جنسيا على طفل في التاسعة من عمره؛ وعندما فتشت الشرطة الروسية منزله في موسكو، عثرت على أشرطة فيديو تحتوي على مواد إباحية في حق أطفال.

وأضافت مصادر إنفاذ القانون إنه في الفترة بين عامي 2012 و2015 “ قام “ مختار ” بأعمال جنسية عنيفة ضد الأطفال دون السن القانونية ” في موسكو وبالقرب منها، هذا بالإضافة إلى تقديم عريضة اتهام بجرائم جنسية للمحكمة تضم 1700 اسم معظمهم من النساء.