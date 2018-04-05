محمد صلاح يتعرض للإصابة في لقاء السيتي

ماجد محمد(صدى):

تعرض المحترف المصري محمد صلاح ، نجم ليفربول والمنتخب المصري ، مساء يوم أمس الأربعاء ، إلى الإصابة ، خلال لقاء مانشستر سيتي ، ضمن مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا .

ووفقًا لصحف بريطانية ، فإن ” صلاح ” شعر بإصابة بسيطة في الفخذ ، فتوجه إلى الجهاز الطبي للقيام بالإسعافات الأولية اللازمة ، وعندما سعى للنزول لاستكمال المباراة مرة أخرى بعد علاجه ، رفض المدير الفني للريدز ونصحه بضرورة عدم التحامل على نفسه ، ليستبدله خوفًا من تفاقم الإصابة .