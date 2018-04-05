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بالصور.. تفاصيل أول سينما بالمملكة وتوقعات بعدم فصل الجنسين

بالصور.. تفاصيل أول سينما بالمملكة وتوقعات بعدم فصل الجنسين
نايف السالم(صدى):

أوضح آدم آرون ، المدير التنفيذي لشركة AMC الأمريكية ، اليوم الأربعاء ، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالسينما الأولى التي تفتتحها المملكة يوم 18 أبريل الحالي .

وأشار ” آدم ” بعد توقيع الاتفاقية مع وزارة الثقافة والإعلام ، إلى أن صالة السينما الفاخرة سوف تكون بمركز الملك عبدالله المالي في الرياض .

ولفت المدير التنفيذي للشركة ، إلى أنه من المتوقع أن تكون تكلفة تذكرة دخول السينما هي 60 ريالًا ، أي ما يعادل 16 دولارًا ، مضيفًا أن هذا السعر يشمل الضرائب .

ونوه إلى أن السينما الجديدة لن تفصل بين الرجال والنساء في الجلوس لمشاهدة العروض ، موضحًا أن هناك عروض ستخصص للرجال فقط وأخرى للنساء بصورة مستمرة .


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