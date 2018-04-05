الحكومة اليمنية تُشيد بجهود القوات البحرية للتحالف في صد هجمات الانقلابين

فهمي محمد(صدى):

أشادت الحكومة اليمنية بجهود القوات البحرية التابعة للتحالف العربي في صدّ لهجمات الانقلابين الحوثيين المدعومين من إيران.

وأكدت في اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء أحمد بن دغر، أن تكرار الحوثيين ومن ورائهم إيران مهاجمة السفن التجارية وتهديد الملاحة الدولية مؤشراً تصعيدياً خطيراً لن يتم السكوت عنه أو تجاهله، وأن بقاء ميناء الحديدة تحت سيطرة وكلاء إيران في اليمن يعرض الاقتصاد والأمن الإقليمي والدولي للخطر.

وأكد المجلس، أن سلامة الممرات المائية وأمن الملاحة البحرية، ليس مصلحة يمنية أو عربية فحسب، لكنها تهدد الاقتصاد الدولي بشكل عام، مما يتطلب موقفاً حازماً وجاداً إزائها، وعدم الاكتفاء بردود الفعل في إدانة وتجريم ما حدث.