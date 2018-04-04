عروسان يتعرضان لأغرب موقف خلال موكب زفافهما

اميرة خالد(صدى):

أوقفت الشرطة التركية قافلة طويلة من السيارات تشارك في موكب زفاف كانت تسير بسرعة بطيئة في منتصف الطريق السريع المتجه إلى انقرة بمنطقة باهشة شهير في مدينة استنبول.

وفوجئ سائقي سيارات الموكب بإيقاف الشرطة، لهم جميعًا على جانب الطريق لتقوم عناصر الشرطة بإصدار مخالفات بقيمة 108 ليرة تركية لكل سيارة واستمرت عملية اصدار هذه المخالفات حوالي ساعة من الزمن.

وجاءت هذه المخالفات بناء على شكوى من سائقي السيارات الذين كانوا خلف الموكب الذي كان يسير بسرعة بطيئة جدًا.