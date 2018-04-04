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ليفربول يوجه ضربة قاسية للسيتي في الدوري الأوروبي

ليفربول يوجه ضربة قاسية للسيتي في الدوري الأوروبي
ماجد محمد(صدى):

تمكن نادي ليفربول من تحقيق الفوز على نظيره مانشستر سيتي ، بثلاثة أهداف نظيفة دون رد ، خلال مباراة ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا .

وافتتح محمد صلاح تسديد الأهداف في مرمى مانشستر ، خلال الدقيقة الـ 12 من بداية الشوط الأول ، ولحقه هدف ثاني في نفس الشوط لتشامبرلين خلال الدقيقة الـ 20 ، ليسجل ساديو ماني هدف الفريق الثالث خلال الدقيقة الـ 31 .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 37 دقيقة

محمد صلاح كلمة السر

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 35 دقيقة

مبروك للفائز

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 30 دقيقة

لاعب عالمي,, فخر للعرب

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