ليفربول يوجه ضربة قاسية للسيتي في الدوري الأوروبي
تمكن نادي ليفربول من تحقيق الفوز على نظيره مانشستر سيتي ، بثلاثة أهداف نظيفة دون رد ، خلال مباراة ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا .
وافتتح محمد صلاح تسديد الأهداف في مرمى مانشستر ، خلال الدقيقة الـ 12 من بداية الشوط الأول ، ولحقه هدف ثاني في نفس الشوط لتشامبرلين خلال الدقيقة الـ 20 ، ليسجل ساديو ماني هدف الفريق الثالث خلال الدقيقة الـ 31 .
الجوهرة[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 37 دقيقة
محمد صلاح كلمة السر
فهد[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 35 دقيقة
مبروك للفائز
ناصر[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 30 دقيقة
لاعب عالمي,, فخر للعرب