ليفربول يوجه ضربة قاسية للسيتي في الدوري الأوروبي

ماجد محمد(صدى):

تمكن نادي ليفربول من تحقيق الفوز على نظيره مانشستر سيتي ، بثلاثة أهداف نظيفة دون رد ، خلال مباراة ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا .

وافتتح محمد صلاح تسديد الأهداف في مرمى مانشستر ، خلال الدقيقة الـ 12 من بداية الشوط الأول ، ولحقه هدف ثاني في نفس الشوط لتشامبرلين خلال الدقيقة الـ 20 ، ليسجل ساديو ماني هدف الفريق الثالث خلال الدقيقة الـ 31 .