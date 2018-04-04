بالفيديو.. الشيخ الكلباني يشتري صن مغطى

نواف السالم(صدى):

ظهر الشيخ عادل الكلباني، من خلال مقطع فيديو مشاركته في أولى مسابقات بطولة البلوت على كأس الهيئة العامة للرياضة، وهو يقوم بتوزيع ورق لعب البلوت.

وألقي الكلباني، كلمة موجزة أوضح خلالها عن أمنيته في تعلم لعبة ” بلوت ” في زمن الدراهم، موجهًا اللاعبين بالابتعاد عن استخدام الالفاظ والشتائم التي تغضب رب الكون، متوسمًا في اللاعبين خير.

واختتم الشيخ كلمته، بالدعاء للاعبين ثم قال: ” اتمني من اللي يفوز لا ينساني من نسبة وأن كانت قليلة ” .

وكانت هيئة الرياضة، قد قررت اعتماد أول بطولة رسمية لـ ” البلوت ” في البلاد، بعد توجيه تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية أمس بتنظيم بطولة المملكة لـ ” البلوت ” على كأس هيئة الرياضة خلال الفترة من 4 – 8 أبريل المقبل بجوائز مالية ضخمة على مستوى اللعبة تقدر بمليون ريال.

ويحتضن مركز أبسك للمعارض والمؤتمرات في العاصمة الرياض فعاليات البطولة، بتنظيم من قبل الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، حيث وجهت الهيئة الاتحاد بالبدء في إعداد جميع الترتيبات الخاصة بتنظيم البطولة.