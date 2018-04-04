تكليف ” المرداسي ” بإدارة مواجهة الهلال والأهلي

ماجد محمد(صدى):

أصدرت لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم، قرارًا اليوم الأربعاء، بتكليف طاقم التحكيم السعودي الدولي الذي يقوده حكم الساحة فهد المرداسي، والمساعدين عبدالله الشلوي ومحمد العبكري، بإدارة لقاء الأهلي والهلال يوم السبت المقبل ، ضمن الجولة الـ 25 من بطولة دوري المحترفين .

وأعلنت إدارة الاتحاد عن هذا القرار، لافتة إلى أنه يأتي تقديرًا لنجاح الطاقم في الفوز بثقة الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد ترشيحهم لإدارة نهائيات كأس العالم في روسيا، خلال الصيف المقبل .