تكليف ” المرداسي ” بإدارة مواجهة الهلال والأهلي
أصدرت لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم، قرارًا اليوم الأربعاء، بتكليف طاقم التحكيم السعودي الدولي الذي يقوده حكم الساحة فهد المرداسي، والمساعدين عبدالله الشلوي ومحمد العبكري، بإدارة لقاء الأهلي والهلال يوم السبت المقبل ، ضمن الجولة الـ 25 من بطولة دوري المحترفين .
وأعلنت إدارة الاتحاد عن هذا القرار، لافتة إلى أنه يأتي تقديرًا لنجاح الطاقم في الفوز بثقة الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد ترشيحهم لإدارة نهائيات كأس العالم في روسيا، خلال الصيف المقبل .
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8244 ] نشر منذ 1 ساعة
آهلابالعيد ؟؟وطنيه باالحسم مفاجآه☺😁😂
متابع[ عدد التعليقات: 97 ] نشر منذ 15 دقيقة
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طرد في الأهلي وركلة جزاء للهلال انتهت المباراة فبل ما تبدأ .. أم المهازل يا سادة : الحكم محلي وما يداني الأهلي والتقنية ممنوعة في المباراة يا سلام يا عيني ع السينما والمخرج طبعا مبدع
اد[ عدد التعليقات: 998 ] نشر منذ 7 دقائق
الحكم المرداسي وزملاه من افضل الحكام الفيفا اختارهم لكاس العالم لكفاءتهم نباراه عاديه يديرها اي حكم