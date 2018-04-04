نيسان تطلق الموديل الجديد من Juke

يوكوهاما(صدى):

أطلقت شركة نيسان الموديل الجديد من سيارتها Juke، التي تنتمي لفئة موديلات الكروس أوفر، بمزيد من التجهيزات وألوان الطلاء وخيارات التخصيص.

ويتميز الموديل الجديد من خلال الملامح الجديدة على المقدمة وشبكة المبرد على شكل حرف V، والتي تطل بلون الكروم الداكن، كما يظهر اللون الداكن على كل من وحدات الكشافات الداخلية والمرايا الخارجية.

وأشارت الشركة اليابانية إلى أن باقة الألوان الخارجية تم زيادتها بلوني Vivid Blue و Bronze. وتقف السيارة على جنوط مصنوعة من معدن خفيف. وتتمتع السيارة بنظام صوتي فائق من Bose.

ولمزيد من التفرد بالمقصورة الداخلية توجد باقات المقصورة الداخلية الجديدة Energy Orange و Power Blue مع تطعيمات بالكونسول الأوسط. وتم تجهيز السيارة بجلود فاخرة على المقود، مع تحسين قراءة العدادات، وذلك بفضل شاشة العرض الجديدة ذات الكتابة البيضاء على خلفية سوداء.