بالفيديو والصور.. مسعف بالهلال الأحمر يشارك فريق للاستكشاف بالباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

شاركت هيئة الهلال الأحمر بالباحة بمسعف ضمن فريق لاستكشاف طريق الفيل بمحافظة العقيق.

رافق الفريق طوال الرحلة لمسافة 35 كلم ونفذ دورة تدريبية لبرنامج الإسعافات الأولية وبعض الإصابات التي قد يتعرض لها الفريق والتدريب العملي على الانعاش القلبي الرئوي.

وكان بهذه الرحلة 30 رجلا من محبي رياضة الهايكنج ومن المهتمين بالتراث والاستكشاف سيراً من مركز جرب إلى كرا الحائط في الفتره من 29 الى 31 مارس.

وأعلن عماد منسي الزهراني المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة أنه تم تكريم هيئة الهلال الأحمر السعودي من قبل محافظ العقيق تسلمها المدرب عوض مرزوق العمري.



