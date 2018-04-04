تحطم طائرة عسكرية ونجاة قائديها بالمغرب

مليكة فؤاد(صدى):

تحطمت طائرة مروحية تابعة للقوات المسلحة الملكية المغربية اليوم الأربعاء، أثناء قيامها بعملية تدريب بمنطقة للمناورات العسكرية جنوب مدينة الرشيدية.

وذكرت وكالة الأنباء المغربية، استناداً إلى مصدر عسكري مغربي، أن قائدي المروحية نجيا من الحادث.