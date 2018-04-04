تحطم طائرة عسكرية ونجاة قائديها بالمغرب
تحطمت طائرة مروحية تابعة للقوات المسلحة الملكية المغربية اليوم الأربعاء، أثناء قيامها بعملية تدريب بمنطقة للمناورات العسكرية جنوب مدينة الرشيدية.
وذكرت وكالة الأنباء المغربية، استناداً إلى مصدر عسكري مغربي، أن قائدي المروحية نجيا من الحادث.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45118 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمد لله على السلامه ,,
,, والطياره بدالها عشر ,, اما العمر ماتلقى بداله عمر ,,
فيصل[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 46 دقيقة
الله يسترها على كل الرحلات
فهد[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 45 دقيقة
الحمد لله على السلامة
الجوهرة[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 42 دقيقة
الحمد لله على سلامتك اهم من اي شئ