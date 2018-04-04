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تحطم طائرة عسكرية ونجاة قائديها بالمغرب

تحطم طائرة عسكرية ونجاة قائديها بالمغرب
مليكة فؤاد(صدى):

تحطمت طائرة مروحية تابعة للقوات المسلحة الملكية المغربية اليوم الأربعاء، أثناء قيامها بعملية تدريب بمنطقة للمناورات العسكرية جنوب مدينة الرشيدية.
وذكرت وكالة الأنباء المغربية، استناداً إلى مصدر عسكري مغربي، أن قائدي المروحية نجيا من الحادث.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 45118 ] نشر منذ 1 ساعة

الحمد لله على السلامه ,,

,, والطياره بدالها عشر ,, اما العمر ماتلقى بداله عمر ,,

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 46 دقيقة

الله يسترها على كل الرحلات

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 45 دقيقة

الحمد لله على السلامة

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 42 دقيقة

الحمد لله على سلامتك اهم من اي شئ

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