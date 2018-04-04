بعد ظهورها بملابس البحر.. سما المصري: انا حلوة وغايظة الكل
نشرت الفنانة المصرية المثيرة للجدل سما المصري في حسابها على تطبيق ” انستجرام ” ، صورة لها مرفقة بعبارة: انا مزّة وزي الفل، انا حلوة وغايظة الكل، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على نشرها مقطع فيديو أثناء سباحتها بالبيكيني.
وعلقت على الصورة قائلة: بالغيظ في اللي بالي بالكم اوعوا تكونوا فاكرين انه اشرف واحد في مصر؟؟ لا خاااالص. انا غايظه الاسد، الدكر، كده وكده. يعني لا هو اسد ولا دكر ولا نيلا دا كتكوووت، حنفي تنزل المره دي.
خلود[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 2 ساعتين
دايم ها الفنانة مثيرة للجدل
نهي[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله يا ختي الحلوين كثر
فيصل[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 1 ساعة
حلوة يا مصر 😂😂