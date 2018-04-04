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فهد الروقي: حتى في البلوت الهلال يهزم النصر

فهد الروقي: حتى في البلوت الهلال يهزم النصر
نواف السالم(صدى):

مازح الكاتب فهد الروقي، فريقي الهلال والنصر، مساء اليوم الأربعاء، بعدما فاز محمد الدعيع حارس مرمى الهلال السابق على لاعب النصر السابق فهد الهريفي، أثناء مشاركتهما في بطولة البلوت .

وقال ” الروقي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” حتى في البلوت.. الهلال يفوز على النصر ” .


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 15639 ] نشر منذ 2 ساعتين

هذا غبي مثل المريسل ودباس

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 1 ساعة

الهلال دائما عظيم

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 1 ساعة

يحيا الهلال

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة

ليس امر جديد على الهلال

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 1 ساعة

ههههههه
والله مسخره اشغل نفسه بالنصر شكله كان النصر يرفع ضغطه

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