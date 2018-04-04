فهد الروقي: حتى في البلوت الهلال يهزم النصر

نواف السالم(صدى):

مازح الكاتب فهد الروقي، فريقي الهلال والنصر، مساء اليوم الأربعاء، بعدما فاز محمد الدعيع حارس مرمى الهلال السابق على لاعب النصر السابق فهد الهريفي، أثناء مشاركتهما في بطولة البلوت .

وقال ” الروقي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” حتى في البلوت.. الهلال يفوز على النصر ” .