فهد الروقي: حتى في البلوت الهلال يهزم النصر
مازح الكاتب فهد الروقي، فريقي الهلال والنصر، مساء اليوم الأربعاء، بعدما فاز محمد الدعيع حارس مرمى الهلال السابق على لاعب النصر السابق فهد الهريفي، أثناء مشاركتهما في بطولة البلوت .
وقال ” الروقي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” حتى في البلوت.. الهلال يفوز على النصر ” .
alfahd42[ عدد التعليقات: 15639 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا غبي مثل المريسل ودباس
فهد[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 1 ساعة
الهلال دائما عظيم
ناصر[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 1 ساعة
يحيا الهلال
فيصل[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
ليس امر جديد على الهلال
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2297 ] نشر منذ 1 ساعة
اسأل عنه العين وشهي علومة
ابومعن[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههه
والله مسخره اشغل نفسه بالنصر شكله كان النصر يرفع ضغطه