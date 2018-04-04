إرسال جداول زمنية لليابانيات لتحديد مواعيد الزواج والولادة

طوكيو(صدى):

قالت مصادر إعلامية إنه تم إرسال جداول زمنية يقوم الموظفون بملئها، وذلك لتحديد مواعيد الزواج أو الولادة، ويخبرهم فيها المديرون متي يستطيعون الحمل، وقد حدد أحدهم لموظفيه أن عليهم الانتظار حتى سن 35 عاماً قبل أن ينجبوا الأطفال.

ووأضافت المصادر: اضطرت ممرضة يابانية للاعتذار لرئيسها في العمل بعد الحمل، وقد وُصفت بأنها “ أنانية ” من قبل مديريها، فيما قيل لمرأة أخرى أنها لن تحصل على إجازة للزواج، وأُخبرت امرأة أخرى بأنها لا تستطيع إنجاب أطفال حتى يبلغ عمرها 35 سنة.

وجاءت الشكوى الأولية في رسالة إلى جريدة ” ماينيتشي شيمبون اليابانية ” الشهر الماضي، من زوج امرأة تعمل في دار حضانة في محافظة أيتشي، كتب فيها: “ بعد ثمانية أشهر من زواجنا، في يناير من هذا العام، اكتشفنا أن زوجتي كانت حاملا، وقد أظهرت زوجتي التي تقدم خدمات رعاية الأطفال، كراهية وقلقًا من الأخبار، حيث أن مدير مركز رعاية الأطفال الذي تعمل فيه قد حدد الترتيب الذي يمكن أن يتزوج من خلاله العمال أو يحملن، ذهبت أنا وزوجتي معا للاعتذار، قلنا: نحن آسفون لأنها حملت، ولكنه قبل اعتذارنا على مضض، ومنذ اليوم التالي كان يعامل زوجتي بكلمات قاسية ” .