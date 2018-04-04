رجل قانون يعتدي جنسيًا على طفلة بطريقة شاذة
كشفت مصادر إعلامية أن مدينة أسفي شهدت واقعة اعتداء جنسي بشع تعرضت له طفلة في 15 من عمرها كانت تشتغل كعاملة منزلية لدى أحد المحامي.
وأضافت المصادر، أن والدة الضحية شكت في التغير الكبير الذي طرأ على نفسية ابنتها وسلوكاتها فقامت بعرضها على الطبيب بعد ارتيابها في الأمر حيث كشفت الخبرة الطبية أنها تعرضت لاعتداءات جنسية شاذة من الدبر، لتضطر بعدها الفتاة للبوح بما في جعبتها مؤكدة أن مشغلها كان يستغلها جنسيا بالقوة.
وقامت والدة الضحية بتقديم شكاية في الموضوع لدى وكيل الملك الذي أمر بوضع المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي إلى حين عرضه على القاضي.
نهى[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبي الله ونعم الوكيل
فهد[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذي مريض
فهد[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله ينتقم منه
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 674 ] نشر منذ 2 ساعتين
ورعه 15 عام تعمل في بيت رجل وربما تبات فيه… ما ذا تتوقعون…؟
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26807 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45118 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16521 ] نشر منذ 37 دقيقة
😣😣