بالصور.. هطول الأمطار على منطقة حائل

علي العنزي(صدى):

هطلت اليوم الأربعاء، أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على منطقة حائل شملت مدينة حائل وضواحيها، ومحافظات بقعاء والشنان والسليمي وسميراء والقرى والمراكز التابعة لها، والخطة وجبة والقاعد والروضة سالت على إثرها الأودية والشعاب.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

وفي سياق متصل حذر المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحربي من عبور الأودية عند جريانها تزامنا مع ما تشهده المنطقة من أمطار غزيرة ، ودعا الجميع إلى توخي الحيطة وأتباع السبل الآمنة عند هطول الأمطار ، محذراً من خطورة مجاورة مناطق تجمعات المياه لتفادي حالات الغرق.

