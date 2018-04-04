بالصور.. تركي آل الشيخ يزور مقر بطولة ” البلوت “

نواف السالم(صدى):

زار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، اليوم الأربعاء، مقر بطولة البلوت في قاعة أبكس للمعارض والمؤتمرات.

ونشرت الهيئة العامة للرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، صورًا لـ ” آل الشيخ ” ، وتفاعل المشاركين في بطولة البلوت معه؛ وحرصوا على التقاط الصور السيلفي بصحبته.

وانطلقت فعاليات بطولة البلوت على كأس الهيئة العامة للرياضة اليوم، وستسمر حتى الثامن من الشهر ذاته، وستكون مباريات المسابقة يوميًّا من الثانية ظهرًا حتى الثانية عشرة مساءً.

وأعلنت الهيئة العامة للرياضة عن مشاركة 12.288 لاعبًا، و6.144 فريقًا في بطولة البلوت، وسيتم لعب 1.384 مباراة، وستكون المسابقة من 40 جولة.

