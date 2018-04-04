رجل يذبح حبيبته أثناء تواجدها مع شاب
قام رجل، يدعى “ جيرود باوم ” ، يبلغ من العمر 41 عاما، بذبح مراهقة وصديقها في ولاية يوتا بالولايات المتحدة، ثم ألقى جثتهما في منطقة مناجم مهجورة.
وقالت مصادر إعلامية إن “ ريلي باول ” ، البالغة من العمر 18 عاما، وصديقها “ بريلين بريزي ” ، البالغ من العمر 17 عاما، كانا يوم الحادثة برفقة صديقتهما “ مورجان هندرسون ” ثم اختفيا بعد ذلك، وظلت الشرطة شهورا تبحث عنهما دون جدوى.
وأوضحت المصادر أن “ هندرسون ” اعترفت للشرطة خلال التحقيقات بأن “ باوم ” هو من قتل زميلتها وصديقها، بعدما وجدهما جالسين سويا في منزلها، الأمر الذي تسبب في إثارة مشاعر الغيرة في قلبه فكبلهما وسحبهما إلى سيارته وخرج إلى منطقة مناجم مهجورة ثم ذبحهما وألقى الجثتين هناك.
فيصل[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 14 دقيقة
لا اله الا الله
فهد[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 11 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
نهى[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 10 دقائق
انا لله وانا اليه راجعون
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26801 ] نشر منذ 1 دقيقة
الله المستعان