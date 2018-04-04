رجل يذبح حبيبته أثناء تواجدها مع شاب

سولت ليك(صدى):

قام رجل، يدعى “ جيرود باوم ” ، يبلغ من العمر 41 عاما، بذبح مراهقة وصديقها في ولاية يوتا بالولايات المتحدة، ثم ألقى جثتهما في منطقة مناجم مهجورة.

وقالت مصادر إعلامية إن “ ريلي باول ” ، البالغة من العمر 18 عاما، وصديقها “ بريلين بريزي ” ، البالغ من العمر 17 عاما، كانا يوم الحادثة برفقة صديقتهما “ مورجان هندرسون ” ثم اختفيا بعد ذلك، وظلت الشرطة شهورا تبحث عنهما دون جدوى.

وأوضحت المصادر أن “ هندرسون ” اعترفت للشرطة خلال التحقيقات بأن “ باوم ” هو من قتل زميلتها وصديقها، بعدما وجدهما جالسين سويا في منزلها، الأمر الذي تسبب في إثارة مشاعر الغيرة في قلبه فكبلهما وسحبهما إلى سيارته وخرج إلى منطقة مناجم مهجورة ثم ذبحهما وألقى الجثتين هناك.