شرطة الجوف تواصل حملتها لضبط مخالفي أنظمة العمل والإقامة

علي العنزي(صدى):

تواصل شرطة منطقة الجوف اليوم، حملتها ” وطن بلا مخالف ” لتعقب وضبط مخالفي أنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود بشكل يومي، وبمشاركة الإدارات الحكومية ذات العلاقة.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف، المقدم يزيد بن سعود النومس، أن الحملة استهدفت اليوم المشاريع الزراعية بمركزي ميقوع وبسيطا، وتم ضبط مجموعة من المخالفين لنظامي العمل والإقامة، وتمت إحالتهم لجهات الاختصاص.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية من خلال الإبلاغ عن أي مخالف على رقم العمليات (999) وعدم التهاون أو التستر عليهم أو تشغيلهم أو إيوائهم؛ حتى لا يتعرضوا للمساءلة والعقوبة لمخالفتهم الأنظمة والتعليمات المتعلقة بهذا الصدد.