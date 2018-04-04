مراهقة سمينة تنتقم من سيدة بعد معايرتها بتخمتها

أماني الغامدي(صدى):

تمكنت مراهقة سمينة، تدعى “ فيجا بلوسوم ” ، تبلغ من العمر 19 عاما، من الانتقام من سيدة في الأربعينات من عمرها بعدما عايرتها بتخمتها بطريقة صادمة أثناء وقوفها في مخبزها المفضل لشراء “ الكب كيك ” .

وقالت مصادر إعلامية إن “ فيجا ” سمعت امرأة تعايرها بسمنتها أثناء وقوفها في مخبز لشراء “ الكب كيك ” ، حيث قالت المرأة لزوجها: انظر لهذه السمينة ستشتري كميات كبيرة من الكب كيك.

وأوضحت المصادر أن “ فيجا ” شعرت بحرج شديد من البائع، فقررت أن تنتقم من المرأة التي عايرتها، وقامت بشراء جميع الكب كيك الموجودة في المخبز حتى لا تحصل المرأة على شيء منه.