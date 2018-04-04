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الدفاعات الجوية تدمر صاروخًا في سماء جازان

الدفاعات الجوية تدمر صاروخًا في سماء جازان
تركي السالم(صدى):

أفادت مصادر إعلامية، بأن قوات الدفاع الجوي، دمرت صاروخًا باليستيًا في سماء جازان ، مساء اليوم الأربعاء .

وأشارت المصادر ، إلى أن الصاروخ الذي تم اعتراضه أطلق من داخل الأراضي اليمنية .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 20 دقيقة

الله يعطيكم العافية

[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 19 دقيقة

موفقين أن شاء الله

[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 17 دقيقة

أبطالنا الكرام،، الله يوفقكم

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