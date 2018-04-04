الدفاعات الجوية تدمر صاروخًا في سماء جازان

تركي السالم(صدى):

أفادت مصادر إعلامية، بأن قوات الدفاع الجوي، دمرت صاروخًا باليستيًا في سماء جازان ، مساء اليوم الأربعاء .

وأشارت المصادر ، إلى أن الصاروخ الذي تم اعتراضه أطلق من داخل الأراضي اليمنية .