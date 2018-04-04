نشر : منذ 39 دقيقة 1٬604 3 الاخبار المحلية الدفاعات الجوية تدمر صاروخًا في سماء جازان تركي السالم(صدى): أفادت مصادر إعلامية، بأن قوات الدفاع الجوي، دمرت صاروخًا باليستيًا في سماء جازان ، مساء اليوم الأربعاء . وأشارت المصادر ، إلى أن الصاروخ الذي تم اعتراضه أطلق من داخل الأراضي اليمنية . الوسوم:الدفاع الجوي, جازان, صاروخ
نهى[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 20 دقيقة
الله يعطيكم العافية
فهد[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 19 دقيقة
موفقين أن شاء الله
فيصل[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 17 دقيقة
أبطالنا الكرام،، الله يوفقكم