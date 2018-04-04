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بالصور.. جماهير ليفربول تعتدي على حافلة مانشستر سيتي قبل اللقاء

بالصور.. جماهير ليفربول تعتدي على حافلة مانشستر سيتي قبل اللقاء
نواف السالم(صدى):

تعرضت الحافلة التي تقل لاعبي فريق مانشستر سيتي، إلى الاعتداء، مساء اليوم الأربعاء، من قبل جماهير ليفربول، خلال وصولها إلى ملعب ” أنفيلد ” مقر فريق الريدز، قبل لقاء الفريقين ضمن مواجهة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا .

ووفقًا لوسائل إعلامية إنجليزية، فإن الحافلة لحظة وصولها إلى الملعب ، تعرضت للاعتداء من الجماهير عن طريق زجاجات فارغة وألعاب نارية .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1281 ] نشر منذ 18 دقيقة

في واي فاي اسعد الزهراني في دور يمني يقول زوجتي وحش في البيت وفي الشارع ضرب مافيش رحمة عندها يد تقول كرويك هـ ه هـ ه ه هـ

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