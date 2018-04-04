اتهام أحلام وزوجها بالنصب

أماني الغامدي(صدى):

قالت مصادر إعلامية، إن الفنانة الإمارتية أحلام ستخرج عن صمتها وتردّ على كل الاتهامات التي وجهتها لها المنتجة صفاء عايشي، في حلقة خاصة من برنامج ” عرب وود ” .

وكانت عايشي أثارت ضجة كبيرة من خلال اتهامها لأحلام بـ ” النصب ” عليها، على خلفية الحفل الذي نظمته لها على مسرح ” الأولمبيا ” في باريس منذ أكثر من عامين، حيث رفضت بعدها أحلام وزوجها دفع المستحقات الخاصة بها وفقا للعقد المبرم بينهما.

وكشفت منتجة الحفلات لأحد البرامج الفنية على قناة ” روتانا ” أنها لم تتقاض مستحقاتها وفقا لبنود العقد، ويحق لها الحصول على مستحقاتها من الحفل دون الرجوع لها، وعندما واجهتها اكدت احلام وزوجها الذي كان يرافقها طوال مشوار التعاقد والحفل ان حقوقها محفوظة.